النجم فراس الخطيب في كأس العالم 2018

أعلن قائد المنتخب السوري لكرة القدم فراس الخطيب انضمامه لفريق تغطية كأس العالم في قناة RT Arabic، وذلك، خلال نهائيات كأس العالم الذي تستضيفها روسيا هذا الصيف.

وجاء إعلان الخطيب، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقاد الخطيب منتخب نسور قاسيون للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، وهي أول مرة يصل فيها المنتخب السوري لهذا الدور، وكان قاب قوسين من مواصلة حلم السوريين بالوصول للمونديال، قبل أن يتلقى هدفا قاتلا في الشوط الإضافي الثاني بعد تمديد مباراة الإياب أمام المنتخب الأسترالي، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بذات النتيجة 1-1.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، لغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT

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