لن تصدقوا كلفة تأهيل الغوطة الشرقية

قام وزير النقل علي حمود ومحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أمس بتدشين طريق حرستا الدولي.

وقال إبراهيم في تصريح للصحفيين: إن تكلفة إعادة تأهيل الغوطة الشرقية 450 مليار ليرة، موضحاً بأن التكلفة تتضمن تكلفة تأهيل طريق حرستا الدولي.

وأكد إبراهيم قرب عودة المواطنين إلى مناطقهم المحررة، مبيناً بأن قسماً كبيراً منهم سيعود إليها إضافة إلى استمرار العمل على تأهيل الحد الأدنى من البنية التحتية والخدمات فيها.

وكشف إبراهيم عن قرار العمل على تنظيم يخدم أهالي المنطقة على جانبي الطريق لافتاً إلى أن هناك رؤية لنقل صالات السيارات والوكالات إلى مكان آخر في ريف دمشق.

هذا وكان المحافظ قد ناقش خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمجلس محافظة ريف دمشق الأعمال الخدمية والمعيشية والإغاثية، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق قاب قوسين أو أدنى لإعلان تحريرها بشكل كامل ما يعني بالضرورة مضاعفة بذل جميع الجهود من مؤسسات المحافظة كافّة لرفع وتيرة إعادة البناء والإعمار وصيانة وتأهيل ما تم تخريبه.

وأشار إبراهيم إلى أن الحكومة والمحافظة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تأهيل جميع البنى التحتية في المناطق المحررة وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع والتشجيع من الجميع. لافتاً إلى أن المحافظة تسعى بكل الإمكانيات إلى إعادة المواطنين الذين هجروا إلى مناطقهم وبلداتهم ولكن لا بد أولاً من تأمين الحد الأدنى من الخدمات قبل رجوعهم.

وفي سياق آخر تطرق المحافظ للملف الإغاثي ومراكز الإيواء، لافتاً إلى أن الأمور الخدمية والمعيشية والإغاثية باتت مقبولة إلى حد كبير في هذه المراكز وهناك الكثير من المهجرين في هذه المراكز عادوا لبلداتهم مؤخراً.

عبد المنعم مسعود

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