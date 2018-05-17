“جيش خالد” يلقي منشورات على بلدة “حيط” بدرعا.. ماذا جاء فيها ؟

ألقى “جيش خالد بن الوليد” في الجنوب السوري على بلدة “حيط” بدرعا؛ منشورات تحض عناصر ميليشيا الحر على التوقف عن قتاله اليوم الثلاثاء.

وجاء في المنشورات: “إننا ندعو جميع الفصائل للتوبة والكف عن قتال المجاهدين، والتبرؤ من نصرة وإعانة اليهود والنصارى والمرتدين”.

وجاء كذلك في المنشورات التي ألقتها طائرات مسيرة أنه من جاء تائبا قبل القدرة عليه قبلوا توبته وعصموا دمه، له ما لهم وعليه ما عليهم ومن أبى فليس بينهم إلا السيف، حسب تعبير المنشورات.

وكانت فصائل من ميليشيا الحر التي تحاصر عناصر التنظيم بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قد دعت مرات عديدة مقاتلي التنظيم للانشقاق عنه، ما دفع العشرات من مقاتلي التنيظم إلى تسليم أنفسهم خلال الأشهر الماضية حسب مصادر محلية.

يذكر ان “جيش خالد بن الوليد” محسوب على تنظيم داعش الارهابي و شكل من لواء “شهداء اليرموك وحركة المثنى الاسلامية”، و تمكن من احكام السيطرة على منطقة حوض اليرموك، التي لا تزال تشهد مناوشات عسكرية بين ميليشيا الحر والتنظيم بين الفينة والأخرى دون تحقيق تقدم لاي طرف.

﻿