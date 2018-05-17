ما الذي عثر عليه الجيش السوري أثناء تمشيط جبال القلمون الشرقي ؟

ضبط الجيش العربي السوري والجهات المختصة اليوم الأربعاء أثناء تمشيط منطقة القلمون الشرقي، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعربات الثقيلة، كان إرهابيي “جيش الإسلام” و”جبهة النصرة” أخفوها في مخابئ سرية قبيل إخراجهم إلى الشمال السوري الشهر الفائت.

وبحسب مصدر عسكري، فقد عثرت وحدة من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة أثناء تمشيطها منطقة القلمون الشرقي، على دبابات وصواريخ ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدروع مع ذخائرها ورشاشات متنوعة وبنادق حربية مع ذخائرها وأعدادا كبيرة من القذائف الصاروخية والهاون وقذائف /آر بي جي/ ومنصات اطلاق صواريخ محلية الصنع، إضافة إلى روبوت كان الإرهابيون يحملونه بالعبوات الناسفة لتفجيرها عن بعد، وذلك أثناء تمشيط عدة مناطق في جبال البترا والرحيبة شمال شرق بلدة القطيفة.

المصدر أشار إلى أن من بين المضبوطات كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة ذات منشأ تركي وسعودي، وكميات كبيرة من مادة السماد الآزوتي كان الإرهابيون يستخدمونها في تصنيع أنواع من العبوات الناسفة والقذائف.

ومنتصف نيسان الفائت، أعلنت منطقة القلمون الشرقي خالية بالكامل من الإرهاب، بعد إخراج الإرهابيين من قراها وبلداتها بموجب اتفاق قضى بتسليم أسلحتهم ونقلهم إلى الشمال السوري بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش العربي السوري وأجبرت التنظيمات الارهابية على الاستسلام والرضوخ للخروج من هناك.a

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