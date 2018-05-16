كيم جونغ أون يستعد للمشاركة بإعمار سوريا

أشار مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، إلى توقيع اتفاق مع وزارة الاقتصاد في كوريا الشمالية بهدف الترويج لفرص الاستثمار في البلدين، وتنظيم الدورات الاستثمارية التدريبية.

وقال دياب في تصريح لصحيفة “للوطن” السورية: “لمسنا اهتماما لدى الجانب الكوري بمشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية بشكل رئيسي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية في الدورة العاشرة التي جرت في العاصمة بيونغ يانغ”.

وأضاف: “الاستثمار في بيونغ يانغ ما يزال ضمن القطاع العام الحكومي وليس هناك شركات خاصة تعنى به، أو حتى مؤسسة أو هيئة مختصة بالاستثمار ولذلك جرى الاتفاق مع وزارة الاقتصاد في كوريا، وقدمنا عددا من الفرص الاستثمارية الحقيقية لدراستها والتباحث بها في وقت لاحق حسب جدول الأعمال بين الطرفين”.

وأشار المسؤول السوري إلى أنه تم دراسة إمكانية توقيع عقود مقايضة للمبادلات التجارية بما فيها المواد الغذائية التقليدية المطابقة لشروط السلامة والمواصفات القياسية المعتمدة بين البلدين، واستمرار التواصل بين غرف التجارة والصناعة فيهما”.

وأكد دياب على أن الجانبين بحثا في مشاريع النقل الجوي والسكك الحديدية والبحري، وكذلك في تطوير العمل في عدة مجالات كالكهرباء والنفط والثروة المعدنية والسياحة وغيرها.

المصدر: الوطن السورية

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