سوري يقتل زوجته في بيت أهلها بسبب خلاف عائلي !

قام عناصر فرع الأمن الجنائي في السويداء بإلقاء القبض على المدعو (قصي- ع) لإقدامه على قتل زوجته (ملاك- ك) وبالتحقيق معه اعترف بقتل زوجته بعد نشوب خلاف عائلي بينهما، على أثره توجّه الى منزل أهلها حاملاً بندقية حربية وخرق حرمة المنزل وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة، كما أصاب مختار القرية بجراح نتيجة شكواها له، واعترف المدعو (قصي) باشتراكه مع عدد من المتوارين بعمليات سلب سيارات بقوة السلاح، حيث اعترف باستدراجه للمدعو (داني- أ) سائق سيارة عامة الى إحدى الطرق الزراعية حيث أشهر مسدساً حربياً وأطلق النار عليه بقصد سلبه سيارته إلا أن المدعو (داني) تمكّن من الفرار وأسعف إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج.

كما تمكّن عناصر الفرع من القبض على المدعو (معتصم- ع) شريك المقبوض عليه المذكور بقتلهما سائق سيارة يدعى (لؤي- ح) وسلبه سيارته حيث تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وقدم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وبتاريخ 8/5/2018 ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على المدعوة (هيام- ك) أثناء محاولتها الاحتيال على (بشير- أ) بعد استدراجه إلى الوقوف أمام الكنيسة على طريق قنوات بحجة بيعه مواد غذائية بأسعار مخفضة، وبالتحقيق معها اعترفت باشتراكها مع متوارين بالاحتيال على كل من (نجم- م) و(ربيع- ب) والاحتيال عليهما بمبالغ مالية تقدر بـ مليون و500 ألف ليرة وبعد استلامها المبلغ كانت تلوذ بالفرار وتقوم بتسليم المبلغ لشريكها وتأخد حصتها من المبلغ 100 ألف عن كل عملية، وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليها وقدمت بموجبه للقضاء أصولاً.

المصدر: تشرين

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