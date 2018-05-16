ترتيب الدول العربية من حيث أقصر وأطول ساعات الصوم

تتباين ساعات الصوم في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، وذلك بسبب اختلاف ساعات النهار للبلدان.

تسجل دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصوم، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، وستكون أطول الساعات في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك على مستوى الدول العربية.

وفي الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات العربية المتحدة 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، وفي مصر تصل ساعات الصوم إلى 15 ساعة و7 دقائق.

وفي فلسطين تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة، وتونس 15 ساعة و45 دقيقة.

وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج: 19 ساعة، والسويد 18 ساعة 56 دقيقة.

ويصل عدد ساعات الصوم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.

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