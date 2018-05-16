مزحة رجل ألماني تقوده إلى السجن ثلاثة أشهر في تايلاند

حكمت محكمة في تايلاند على رجل ألماني يبلغ من العمر 70 عاما بالسجن ثلاثة أشهر بسبب مزحة أطلقها في وجه مضيفة طيران، بينما كان يضع حقيبته في المقصورة العلوية بالطائرة، فماذا قال لها؟

قال مسؤول في إحدى المحاكم بتايلاند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحكمة قضت اليوم الثلاثاء (15 مايو/أيار) بسجن رجل ألماني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إطلاقه “مزحة” في مطار ببانكوك في شباط/فبراير الماضي، بشأن وجود قنبلة.

وأدين الرجل البالغ من العمر 70 عاما، بانتهاك قواعد الطيران، بعد أن هتف قائلا: “بوووم” في وجه مضيفة طيران، بينما كان يضع حقيبته في المقصورة العلوية بالطائرة، قبل إقلاعها من مطار “سوفارنابومي” الدولي في بانكوك.

وقال للشرطة إنه كان ثملا إلى حد ما، وإنه كان يهدف أن يمزح بما قاله. وأوضح مسؤول المحكمة – وهو غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام – أن حكم السجن قد تم تخفيفه إلى نصف المدة، بعد أن كانت مدته ستة أشهر، بسبب اعتراف الرجل.

ويشار إلى أن تخفيف الحكم إلى النصف بسبب الاعتراف، هو أمر معتاد في النظام القضائي بتايلاند. وأضاف أنه قد تم تعليق تنفيذ الحكم لمدة عام، وهو ما يعني أن الرجل لن يقضي عقوبة السجن هذا العام.

ويشار إلى أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن لمدة خمس سنوات. وكان قد تم إلقاء القبض على رجل ألماني آخر في مطار بشمال تايلاند، في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد أن قال إنه يحمل قنبلة في حقائبه، وذلك بسبب استيائه من تأخر رحلته. وبعد تفتيش الطائرة، لم يعثر المسؤولون على أي متفجرات على متن الطائرة.

﻿