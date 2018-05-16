سوريا: بيان هام للجيش و القوات المسلحة

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها اليوم الأربعاء 16 أيار أن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة، أكملت تطهير 1200 كم مربع من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وأعادت الأمن والأمان إلى 65 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية التي أُرغمت على الخروج من المنطقة بعد تسليم كل ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وقالت القيادة في بيانها إن: “تطهير ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إنجاز تتجسد أهميته باقتلاع الإرهاب المسلح من تلك المنطقة الجغرافية الحيوية في المنطقة الوسطى التي تشكل عقدة مرور وتمثل الشرايين للمحافظات المجاورة وبقية المحافظات السورية، إضافة إلى تحرير سدي الرستن والحولة وإنهاء تهديد الإرهابيين للمنشآت الحساسة والاستراتيجية”.

وتؤكد قيادة الجيش عزمها وإصرارها على الاستمرار في تنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين وملاحقة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد الجغرافيا السورية.

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