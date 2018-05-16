اختفاء قيادي في أركان “فيلق الرحمن” في ريف حماة

اختفى مايسمى القيادي في أركان “فيلق الرحمن” الملازم أول، حمزة قزيز (أبو العباس)، الذي كان عاملًا في الغوطة شرق دمشق، على طريق خان شيخون بريف حماة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفصيل، وائل علوان، لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 15 من أيار، إن القيادي اختفى حينما كان متجهًا لاستقبال أقاربه القادمين من الرستن في قلعة المضيق بريف حماة، مساء الأحد الماضي.

وأضاف أنه لا معلومات حول اختفاء قزيز إلى حد اللحظة.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن اختفاء قزيز.

ولم تكن حادثة الاختفاء الأولى لقياديين عاملين في ريف دمشق هجروا إلى إدلب، وكان قائد مايسمى “لواء شهداء الإسلام”، سعيد نقرش، العامل في داريا بريف دمشق، اختطف في ظروف مشابهة، قبل حوالي الشهر.

ويعتبر قزيز من أبرز قياديي “فيلق الرحمن” في مايسمى “الجيش الحر” السابق بالغوطة الشرقية ومن الرجال المقربين من قائده، عبد الناصر شمير، وشغل مناصب عدة في قيادة أركان الفصيل، وقيادة مايسمى “لواء الدفاع الجوي” وغرفة عملياته العسكرية.

﻿