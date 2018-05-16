شهداء و جرحى بسقوط قذيفة صاروخية بمحيط جسر فيكتوريا وسط دمشق

قال مصدر في قيادة شرطة دمشق, أن مدنيين اثنين استشهدا و أصيب 19 أخرين في إحصائية أولية للإصابات.

بعد سقوط قذيفة صاروخية في منطقة المرجة ( جسر فيكتوريا ) بوسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم 16 أيار.

و قد أثار سقوط القذيفة حالة ذعر بين المواطنين الذين بدأوا يحسون بالأمان بعد تحرير الجيش السوري لكامل الغوطة الشرقية.

و بحسب مراسل وكالة أوقات الشام الاخبارية في العاصمة دمشق, فإن القذيفة مصدرها فلول تنظيم داعش الارهابي المتبقين في الحجر الاسود و مخيم اليرموك جنوب دمشق.

حيث يقوم هؤلاء الارهابيون بالرد على تقدم الجيش السوري في المنطقة باستهداف المدنيين بالرصاص المتفجر و القذائف الصاروخية, خصوصا الاحياء القريبة من أماكن تواجدهم كحي التضامن.

أما قلب العاصمة دمشق فلم يتمكنوا من استهدافه سوى مرتين, المرة الأولى قبل ايام, و اليوم قبيل بدء شهر رمضان المبارك لينغصوا على السوريين فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل.

فيما رد الجيش السوري على مكان خروج القذيفة باستهداف صاروخي و مدفعي.

﻿