لا زيادة في الرواتب.. احتمال راتب منحة قبل العيد

لا زيادة في الرواتب.. احتمال راتب منحة قبل العيد

في الوقت الذي جرى الحديث عن زيادات الرواتب لا زالت الأجوبة الحكومية تحمل مسارا واحدا أن الأمر ضمن الاهتمام و قيد الدراسة .

فما هي نهاية هذه الدراسات إذا اعتبرنا أن الاهتمام الحكومي يعتبر امرا طبيعيا فكل حكومة ترغب أن يسجل في فترتها زيادات رواتب .

ما يتم الحديث عنه أن الدراسات الحكومية الحالية توصلت إلى صعوبة زيادة رواتب في الوقت الحالي و لعدة أسباب .

السبب الأول أن الإيرادات لم ترتفع للدرجة التي تسمح بزيادة يشعر بها المواطن و لا زالت ايرادات الحكومة محدودة و لم يدخل قطاعات جديدة على خط الايرادات .

السبب الثاني هو ارتفاع النفقات …و خاصة أن تحرير مناطق جديدة وواسعة وفيها عدد سكان كبير مما يستوجب انفاق أموال كثيرة و من الامثلة على ذلك الغوطة الذي بلغ الاتفاق عليها حتى الآن حوالي 450 إلى 500 مليار ليرة … و هناك نفقات لإعادة تأهيل حليب و دير الزور و كل المناطق التي تحتاج إلى البنى الرئيسية .

السبب الثالث أن أي زيادة يجب أن تكون كبيرة بحيث يصل أثرها على مستوى دخل المواطن و مثل هذه الزيادة غير متوفرة بحجم يصل حتى على 50%.

كما تضع الحكومة كما تقول المصادر أولوية للانفاق على البنى الرئيسية التي تضررت بشكل كبير في الحرب على سورية .

لكن ثمة أفكار تتعلق براتب إضافي قبل عيد الفطر إذا توفرت الإمكانية لكن التركيز على تخفيض الأسعار و توفير السلع الرئيسية بأسعار معقولة .

صاحبة الجلالة

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