سوريا تذهل الخبراء العسكريين بتطويرها لمدرعاتها

لا يكتفي السوريون الذين اضطروا إلى خوض الحرب ضد الإرهاب بتطوير وتعديل ما هو موجود من الآليات العسكرية، بل يقومون بصنع ما هو جديد مثل راجمات الصواريخ، وقد أبدعوا من راجمات الصواريخ ما لا يوجد مثيل له في البلدان الأخرى.

وينجح السوريون في تطوير المدرعات. وقد قدم مهندسو وفنيو الجيش العربي السوري عدة نماذج من الدبابات المحصنة جدا القادرة على مقاومة القذائف الخارقة للدروع.

كما تمكن السوريون من إبداع أجهزة التجسس الحراري لدباباتهم “تي-72″ و”تي-62″ و”تي-55” والتي تمكِّن جنود الدبابات من اكتشاف العدو على مسافة ما بين 1.5 و2 كيلومتر. ولم يكن مدى رؤية الدبابات قبل تزويدها بأجهزة الرؤية المبتكرة يتجاوز مئات الأمتار.

وحقق مهندسو الجيش العربي السوري نجاحا باهرا عندما صنعوا نظام المقاومة الإلكترونية “السراب” لدبابات الجيش. وينجح هذا النظام المبتكر بإبطال مفعول مضادات الدبابات.

وأشادت تقارير إعلامية مؤخرا بنجاح جمهورية دونيتسك الشعبية التي أنشأها مناوئو الانقلاب الذي وقع في كييف العاصمة الأوكرانية عام 2014، في تصنيع راجمات الصواريخ. ولكن يجب الإشارة إلى أن ما تمكنت جمهورية دونيتسك من صنعه حالياً يقلد في الحقيقة ما صنعته سوريا قبل أعوام.

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