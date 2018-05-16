بوتين يأمر بالإسراع في إنتاج اس-500 و تحديث الصواريخ النووية ..! و السبب..؟

بوتين يأمر بالإسراع في إنتاج اس-500 و تحديث الصواريخ النووية ..! و السبب..؟

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الإجتماع العسكري الذي عقد في سوتشي الروسية الى الإنتهاء من إعداد نظام الإنتاج المتسلسل من منظومة الدفاع الجوي اس-500.

أكد بوتين خلال اجتماع مع قادته العسكريين ومسؤولي صناعة الدفاع الجوي على ضرورة تحسين نظم الدفاع المضادة للأسلحة عالية الدقة

و أوعز للتحضير لإنتاج كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي اس-500 المضادة للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية القريبة

و قال الرئيس الروسي ” من الضروري العمل على تطوير و تعزيز التقدم التقني في مجال الدفاع, ومواصلة تحديث مجمعات الدفاعية و إستكمال مرحلة ما قبل الإنتاج التسلسلي لمنظومة اس-500 التي يمكن أن تعترض أهداف جوية على ارتفاعات عالية بما فيها أهداف فضائية”.

و حث الرئيس الروسي أيضاً على ضرورة الإستمرار بتحديث القوات النووية بالحوامل الحديثة مشدداً على ضرورة إعادة تسليح 14 فوج من أفواج الصواريخ العابرة للقارات بالصواريخ الحديثة

و قال بوتين أنه قبل نهاية العام يجب أن يكون هناك 14 فوج من أفواج الصواريخ مزودين بصواريخ يارس على أقصى تقدير,

و يذكر أن برنامج الدولة الروسية للتسليح يقضي باستبدال صواريخ توبول بصواريخ يارس العابرة للقارات في 14 فوج صاروخي.

و عن السبب قال الرئيس الروسي إن القوى الاستراتيجية النووية ذات أهمية رئيسية للدفاع والأمن بحسب تعبيره

المصدر تاس-زفيزدا

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