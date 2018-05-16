اياز عثمان يصل دمشق تحضيراً للانضمام للمنتخب

وصل مساء اليوم اللاعب إياز عثمان ابن مدينة القامشلي إلى دمشق قادما ًمن ألمانيا لاستكمال أوراق انضمامه إلى المنتخب الوطني، وليكون جاهزاً للالتحاق بمعسكر المنتخب القادم، ومن ثمّ المشاركة في تصفيات آسيا.

حيث قام رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدباس وإداري المنتخبات موفق فتح الله والأمين العام للاتحاد الرياضي مازن دقوري، باستقبال اللاعب إياز عثمان في مقر إقامته في يعفور.وبدوره أكد عثمان سعادته للحفاوة التي لقيها، ورغبته العميقة بارتداء قميص المنتخب السوري، مشيراً إلى أن زيارته ستستمر لثلاثة أيام لحين انتهاء الإجراءات التي تخوله من اللعب مع المنتخب.وفي السياق ذاته اعتبرت الجماهير الرياضية عودة لاعب موهوب كـ إياز عثمان هي أولى الخطوات العملية الإيجابية لاتحاد الكرة الجديد في أيامه الأولى.

ويذكر أن عودة إياز كانت إحدى مطالب مدرب منتخبنا “بيرند شتانغ” لمعرفته القريبة به، وكون إياز مثّل عددا من الأندية الألمانية خلال مشواره في الملعب.

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