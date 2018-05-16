الذهب يتراجع مع تعافي الدولار من أدنى مستوياته

هبط الذهب الاثنين مع صعود الدولار وبقيت أسعار المعادن النفيسة في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية مهمة.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1314.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1831 بتوقيت غرينتش، مبددا مكاسبه المبكرة بعدما تحول الدولار، المقوم به المعدن الأصفر النفيس، إلى الصعود.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 2.50 دولار أو 0.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1318.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار معوضا خسائره المبكرة، مع تساؤل المستثمرين عما إذا كان الصعود الذي دفع العملة الأميركية الأسبوع الماضي لأعلى مستوياتها فيما يزيد عن أربعة أشهر فقد زخمه أم لا.

ويجعل صعود الدولار الذهب المقوم به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهي علاقة تستخدمها الصناديق لإطلاق إشارات بيع وشراء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 في المئة إلى 16.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 في المئة إلى 911.60دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 994.22 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات

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