شركة روسية تنفذ مشروع سياحي في طرطوس بكلفة 90 مليون دولار

بدأت شركة ستروي ترانس غاز الروسية “STG.LOGISITC” بتنفيذ أولى مشاريعها السياحية في سورية، عبر إعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس بكلفة تصل لنحو 90 مليون دولار.

ويأتي المشروع ضمن تشاركية بين القيادة القطرية لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” التي تملك القرية والشركة الروسية، التي ستقيم ضمنها فندق 5 نجوم يقع على الشاطئ، يتضمن أسواق تجارية ومول ضخم ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.

وتم طرح مشروع تأهيل القرية التي تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر ضمن ملتقى الاستثمار السياحي الذي أقيم في 2015، ولكن بشكل استثماري بسيط يعيد القرية للعمل بعد توقفها لعدة سنوات خلال الأزمة.

وأشار مسؤول في حزب البعث تشرين الثاني الماضي، أن القيادة القطرية أجرت اتفاقاً مع روسيا لإنجاز مشروع ضخم بتكلفة عشرات المليارات لإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية الواقعة على شاطئ طرطوس الجنوبي.

وبيّن المسؤول، أن أهمية هذا المشروع تكمن في تنشيط الحركة السياحية للمحافظة وتشغيل فرص عمل كثيرة بالإضافة إلى الحجم الكبير من القطع الذي سيدخله لخزينة الدولة نتيجة جذب أعداد ضخمة من السياح الروس الذين كانوا يذهبون إلى تركيا.

ووقّعت الشركة الروسية الشهر الماضي عقداً مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا”، من أجل استخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر لمدة 50 عاماً، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.

ويملك شركة “ستروي ترانس غاز” الملياردير الروسي غينادي تيموشينكو بنسبة 31.5%، وبنت الشركة محطة لمعالجة الغاز، وتشييد حالياً محطة ثانية لمعالجة الغاز أيضاً بقدرة 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، في سورية.

الاقتصادي

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