تقسيط سلة استهلاكية بـ50 ألف ليرة للعاملين في الدولة

أكد مدير فرع السورية للتجارة عمر حمو طرح تشكيلة سلعية استهلاكية واسعة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تضم العديد من المنتجات الغذائية بأنواعها، والمنظفات الصحية ذات المنشأ السوري حصراً، وبأسعار منافسة للسوق المحلي في القطاع الخاص.

لافتاً: إلى أن فرع المؤسسة قد أعلن طرح بيع سلة غذائية للعاملين في الدولة بمواد غذائية واستهلاكية مختلفة، وبقيمة 50 ألف ليرة سورية وبالتقسيط المريح، يقوم المتعامل باختيار حاجته الغذائية والسلعية من صالات منفذ بيع المجمع الحكومي بشكل كيفي واختياري ودون تدخّل من أحد، وبدفع مبلغ 3 آلاف ليرة سورية عند الحصول على السلة الغذائية، ويقسّط دفع باقي المبلغ على مدار 10 أشهر، بمعدّل 5 آلاف ليرة سورية شهرياً، وذلك اعتباراً من اليوم بعد تعميمه من محافظ الحسكة على جميع إدارات ومؤسسات الدولة بالمحافظة.

ومن جهة أخرى، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة إغناطيوس كسبو أن مستوى الأسعار في السوق اليوم جيد ويشهد استقراراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن البضائع والسلع بمختلف أنواعها الخدمية متوافرة ولا مشكلة بخصوصها.

الوطن

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