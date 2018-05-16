صورة تكشف عن وجود صاروخ “كريبتون” التكتيكي لأول مرة في سورية
صورة تكشف عن وجود صاروخ “كريبتون” التكتيكي لأول مرة في سورية
خلال زيارة الوفد السوري الى قاعدة حميميم الروسية في مدينة اللاذقية قامت كاميرات الصحفيين بتغطية الزيارة, و خلال مرور الضباط السوريين بالقرب من مقاتلة سو-30 اس ام ظهر في الصورة و لأول مرة الصاروخ الروسي التكتيكي “كريبتون” خا-31بي في أول ظهور له في سورية بيد القوات الروسية حيث يعتقد انه من ضمن أسلحة سو-30 اس ام و سو-34 و سو-35.
و يذكر أن الصاروخ الروسي خا-31 المضاد للرادارات يوجد منه عدة نسخ و يعتبر قاتل لطائرات الأواكس و الرادارات الأرضية و رادارات السفن بحسب النسخة و قد جرى تعديله أكثر من مرة و يعتبر من الصواريخ عالية السرعه حيث تتجاوز سرعته 3.5 ماخ و مجهز بمحركات مساعدة.
و يذكر أن الصاروخ خا-31 و الذي يسميه الناتو كريبتون بنسخته الأولى قد حصلت عليه كل من الهند و الجزائر و فيتنام و الصين.
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