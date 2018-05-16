صورة تكشف عن وجود صاروخ “كريبتون” التكتيكي لأول مرة في سورية

خلال زيارة الوفد السوري الى قاعدة حميميم الروسية في مدينة اللاذقية قامت كاميرات الصحفيين بتغطية الزيارة, و خلال مرور الضباط السوريين بالقرب من مقاتلة سو-30 اس ام ظهر في الصورة و لأول مرة الصاروخ الروسي التكتيكي “كريبتون” خا-31بي في أول ظهور له في سورية بيد القوات الروسية حيث يعتقد انه من ضمن أسلحة سو-30 اس ام و سو-34 و سو-35.

و يذكر أن الصاروخ الروسي خا-31 المضاد للرادارات يوجد منه عدة نسخ و يعتبر قاتل لطائرات الأواكس و الرادارات الأرضية و رادارات السفن بحسب النسخة و قد جرى تعديله أكثر من مرة و يعتبر من الصواريخ عالية السرعه حيث تتجاوز سرعته 3.5 ماخ و مجهز بمحركات مساعدة.

و يذكر أن الصاروخ خا-31 و الذي يسميه الناتو كريبتون بنسخته الأولى قد حصلت عليه كل من الهند و الجزائر و فيتنام و الصين.

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