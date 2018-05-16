الجنرال قاسم سليماني: من عامل بناء لرأس حربة إيران في مواجهة إسرائيل

اتهمت إسرائيل فيلق القدس الإيراني، وعلى رأسه قائده الجنرال قاسم سليماني، بإطلاق صواريخ من سوريا على مواقع إسرائيلية في الجولان. فمن هو قاسم سليماني؟

ولد سليماني في مدينة قم عام 1957 ونشأ في قرية رابور، التابعة لمحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، من أسرة مزلرعين فقيرة وكان يعمل كعامل بناء، ولم يكمل تعليمه سوى لمرحلة الشهادة الثانوية فقط، ثم عمل في دائرة مياه بلدية كرمان، حتى نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وانضم بعدها إلى الحرس الثوري الذي تأسس لمنع الجيش من القيام بانقلاب ضد الخوميني وتدرج حتى وصل إلى قيادة فيلق القدس عام 1998 .

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ويمثل فيلق القدس هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني ويتحمل المسؤولية عن تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية.

ولا يمر وقت طويل لمشاهد التلفزيون الإيراني وإلا ويرى صورة الجنرال قاسم سليماني تطل عليه من الشاشة.

فقد برز قائد قوات فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي كان يعيش في ستار من السرية لإدارة العمليات السرية في الخارج، لتحقيق النجومية في إيران.

وأصبح الرجل، الذي لم يكن يتعرف عليه معظم الإيرانيين في الشارع حتى وقت قريب، المادة الرئيسية للأفلام الوثائقية ونشرات الأخبار وحتى أغاني موسيقى البوب الشهيرة.

وتداول الناشطون في إيران على نطاق واسع فيديو لقوات شعبية في العراق يظهر جنودا وهم يرسمون صورا للجنرال قاسم سليماني على الجدران، ويؤدون التحية العسكرية له، مصحوبا بموسيقى حماسية في خلفية المقطع.

وتواجد الجنرال شخصيا بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، لقيادة قوات عراقية وشيعية خلال استعادة مدينة تكريت من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء صورا لسليماني مع تلك القوات، وقالت مصادر في الحشد الشعبي بالعراق لـ “بي بي سي فارسي” إن الجنرال قاسم سليماني كان هناك لبعض الوقت لمساعدة العراقيين في الاستعداد للمهمة.

ولم تكن هذه هي الأولى التي يواجه فيها الجنرال سليماني الجهاديين.

ففي سوريا المجاورة، ينسب إليه الفضل في وضع الاستراتيجية التي ساعدت الرئيس بشار الأسد في تحويل مسار المعركة ضد قوات المعارضة واستعادة مدن وبلدات رئيسية.

ودائما ما تنفي إيران نشر قوات برية في سوريا والعراق، لكنها تقيم بين حين وآخر جنازات جماهيرية لقوات أمن و”مستشارين عسكريين” قضوا في البلدين.

وأولى الجنرال قاسم سليماني أهمية خاصة لحضور بعضا من تلك المراسم.

“خلف الكواليس”

قد تكون إيران والولايات المتحدة في حالة عداء مستحكمة على المستوى الأيديولوجي، لكن العمليات العسكرية الموسعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال السنوات الماضية دفعتهما إلى التعاون غير المباشر.

وهو الطريق الذي سار فيه الجنرال قاسم سليماني من قبل.

ففي عام 2001، قدمت إيران معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة لدعم عملياتها للإطاحة بحركة طالبان في أفغانستان، وفي عام 2007 أرسلت واشنطن وطهران مندوبين إلى بغداد لإجراء محادثات مباشرة بشأن تدهور الوضع الأمني هناك.

ذاع اسم الجنرال قاسم سليماني في قيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق

في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، يحارب العنف الطائفي المتفاقم.

وفي مقابلة مع بي بي سي فارسي عام 2013، دعا السفير الأمريكي لدى العراق، ريان كروكر، إلى الاستعانة مجددا بالدور غير المباشر الذي لعبه الجنرال سليماني في محادثات بغداد.

وقال كروكر: “(سفير إيران لدى العراق) طلب مرارا فترات استراحة (أثناء المفاوضات).”

وأضاف: “لم أتمكن إلى حد كبير من معرفة السبب، لكني بعد ذلك اكتشفت أنني كلما قلت شيئا لم يكن مشارا إليه في النقاط التي يحملها، كان عادة ما يطلب الاتصال بطهران للاستشارة. لقد كان يخضع لرقابة شديدة. وكان في الطرف الآخر من المحادثة الجنرال قاسم سليماني.”

وشعر كروكر كذلك بتأثير الجنرال سليماني عندما خدم سفيرا للولايات المتحدة لدى أفغانستان.

وقال لبي بي سي “أوضح مندوبو إيران الذين اجتمعوا معي أنه مع إبلاغ وزارة الخارجية بمجريات المحادثات، يظل القرار النهائي في النهاية للجنرال سليماني.”

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح دور الجنرال سليماني في شؤون ايران الخارجية أكثر علنية.

ولم يعد الرجل الخفي الذي يتحدث على الطرف الآخر من المحادثة الهاتفية.

وبات سليماني مدعاة للفخر في إيران، والرجل الذي يلجأ إليه وقت حدوث الأزمات.

انتقادات لاذعة

وفي مهرجان فجر السينمائي الدولي في إيران عام 2015 أهدى أحد الفائزين جائزته إلى الجنرال سليماني.

بل وصل الأمر إلى أنه أعلنت مشاركته في الإشراف على فيلم جديد تنتجه إيران عن عدوه القديم، صدام حسين.

ومع ذلك، ليس الجميع سعيدا بصعود الجنرال المذهل.

في ديسمبر/ كانون أول عام 2014، وخلال حوار المنامة للأمن الإقليمي، نشب نقاش حاد بين المندوبين الكنديين والإيرانيين بشأن دور الجنرال قاسم سليماني.

ووصف وزير الخارجية الكندي آنذاك، جون بيرد، سليماني بأنه “وكيل الإرهاب في المنطقة المتخفي في زي بطل” يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وصعّد المتحدث السابق باسم وفد التفاوض النووي الإيراني، حسن موسيان، من نبرة دفاعه، واتهم الوزير الكندي بـ “الاستمتاع بقضاء الوقت في القصور والفنادق الفارهة بينما خاطر الجنرال سليماني بحياته كي يواجه إرهابي تنظيم الدولة الإسلامية.”

وبدأت حملة داخل إيران بين المدونين المحافظين تطالبه بالانخراط في العمل السياسي. ووصف هؤلاء النشطاء سليماني بأكثر السياسيين في إيران إخلاصا وأقلهم فسادا، ودعوه إلى خلع بزته العسكرية وخوض انتخابات الرئاسة 2017.

لكن، ليس جميع الإيرانيين يشعرون بنفس الحماس، إذ أعرب بعض النشطاء السياسيين عن تخوفهم من إمكانية تولي قادة الحرس الثوري منصب رئاسة الجمهورية.

بي بي سيش

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