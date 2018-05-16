تعديلات مقترحة على قانون منح جوازات السفر بالخارج

علمت صاحبة الجلالة من مصادر نيابية أن اللجان البرلمانية في مجلس الشعب تناقش حاليا ووثائق تعديل القانون المتعلق بمنح جوازات السفر في الخارج.

والمادة موضوع التعديل في القانون المذكور تتعلق بـ”استيفاء الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج سورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات والقنصليات السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام (سعر المبيع) الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى”.

وكانت أشارت المصادر ذاتها إلى أن البرلمان أحال بالاكثرية القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بعدما كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أعلنت موافقتها على مشروع التعديل.

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