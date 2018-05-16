كيفية تمييز رشاش كلاشنيكوف الأصلي من التقليد

لا شك أن رشاش كلاشنيكوف هو السلاح الأكثر انتشارا في العالم.

ورشاش كلاشنيكوف هو السلاح الروسي المنشأ، وتمت صناعته في روسيا. ثم أقبلت دول أخرى على استنساخه.

وكانت جمهورية الصين الشعبية واحدة من الدول البالغ عددها أكثر من 20 دولة التي قامت بتصنيع رشاشات كلاشنيكوف.

ويقول الخبير بافل بتيتسين إن صناع الأسلحة الصينيين حصلوا في عام 1951 على المستندات اللازمة لإنتاج رشاش كلاشنيكوف، لكنهم أجروا تغييرات على تصميمه بعدما تدهورت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية. وعلى رغم وجود عيوب في النسخة الصينية إلا أن العديد من الدول المنتجة لرشاشات كلاشنيكوف تنتج الرشاش الصيني.

ويوضح الخبير كيفية التمييز بين رشاش كلاشنيكوف الأصلي ونظيره الصيني “تيب 56″، مشيرا إلى أن الحربة أول ما يميز رشاش كلاشنيكوف الأصلي من التقليد.

ويقول الخبير إن حربة “أ كا — 47” عبارة عن سكين مفلطح يمكن استخدامه كأداة للهندسة العسكرية بينما لا تصلح حربة الرشاش الصيني إلا للطعن.

وفضلا عن ذلك لا يمكن تركيب كاتم اللهب أو كاتم الصوت على ماسورة الرشاش الصيني “تيب 56”. ويتميز الرشاش الصيني بالجودة الرديئة لآلية الزناد التي تتعطل بعد بضعة أعوام من العمل.

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