مزايا جديدة لمجموعات واتساب تجعلها أقرب لتيليغرام

أعلنت شركة فيسبوك عن إضافة مزايا جديدة لمجموعات المحادثة على تطبيق واتساب وذلك لتطوير بيئة العمل والمحادثة عبر المجموعات بشكل مهني أفضل من السابق.

وقالت الشركة أن التحديثات الجديدة ستشمل إمكانية وضع وصف للمجموعات، حيث ستُتيح للمسئول وضع شروط وسياسة الاستخدام للمجموعة، مما يتسنى لأي شخص رؤيتها قبل الانضمام للمجموعة.

وأضافت الشركة مزايا جديدة لمدير المجموعة، حيث سيكون بإمكانه التحكم بالمتواجدين وتغيير العناوين، الأيقونات، أو حتى وصف المجموعة. كما أصبح الآن بإمكان مدراء المجموعات تعديل أذونات المدراء الأخرين، لكنهم لن يكونوا قادرين على حذف مؤسس المجموعة.

وتضم التحديثات الجديدة مزايا ستُمكِن أعضاء المجموعات من إمكانية مراجعة الرسائل من شخص محدد من خلال البحث، كما سيكون بإمكان الأعضاء البحث عن أي عضو في المجموعة من خلال البحث في قائمة المعلومات الخاصة بها.

وبحسب ما أعلنت الشركة، فإن التحديثات الجديدة ستمنع الأشخاص من إضافة أي عضو للمجموعة في حال كان قد تركها سابقاً، وذلك لحماية خصوصية المستخدم.

وبهذه التحديثات ستبدو مجموعات واتساب أقرب إلى نظام المجموعات على تيليغرام والتي أصبحت شائعة جداً بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستخدمين العاديين لتنظيم عملهم.

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