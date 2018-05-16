أداة ابتكارية تُحدد مواصفات الجاني بدقة

طور فريق من الباحثين أداة مبتكرة فريدة من نوعها قادرة على توقع لون العين والشعر والجلد بدقة عالية جداً من مجرد فحص عينة صغيرة من الحمض النووي “دي إن إيه”.

وقال الباحثون لدى جامعتي إيراسموس الهولندية وإنديانا الأمريكية إن أداتهم التي أطلقوا عليها اسم “HIrisPlex-S DNA” تصيغ وصفاً جسدياً للمجرم، وبالتالي قادرة على تحديد مواصفات الجاني مجهول الهوية من خلال العلامات الجينية للحمض النووي الموجود بمسرح الجريمة.

وتستهدف هذه الأداة رجال إنفاذ القانون وعلماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان)، ففي السابق كانوا قادرين على التعرف على لون العين والشعر، بينما لون الجلد كان صعباً، بينما هذه الأداة الجديدة تستطيع مباشرة توقع لون الجلد وتقسيمه إلى 5 أنماط وتشمل: شاحب جداً، شاحب، متوسط، داكن، وداكن يميل إلى الأسود.

ويعمل الباحثون حالياً على اختبار الأداة الجديدة مع شرطة ولاية إنديانا الأمريكية للتعرف على كيفية استخدامها في تحديد هوية الجاني وحل لغز الجريمة، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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