مزايا جديدة من “غوغل” للشهر لرمضان

أعلنت شركة غوغل (Google) إطلاق 3 ميزات جديدة على محرك البحث الخاص بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة، كما كشفت الشركة العملاقة عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

وأصبح بإمكان مستخدمي غوغل من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة بشهر رمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من يوم 16 ايار، وستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل توقيت الصلاة المحلي ونصائح خاصة برمضان ووصفات رائجة على يوتيوب إلى جانب تطبيقي اتجاه القِبلة وقلم.

ويمكن الوصول لتطبيق قلم عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمّن 35 عملًا فنيًّا ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان وعيد الفطر هذه السنة، وقد تعاونت شركة غوغل في هذا السياق مع 9 من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميًا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيًّا يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

كذلك، ستتيح الميزة الثالثة للمستخدمين استخدام تطبيق اتجاه القِبلة بدون الاتصال بالإنترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية.

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