مايك فغالي في توقعات جديدة لسوريا و المنطقة.. ماذا سيحدث من أيار إلى أيلول ؟

قال المتنبئ الفلكي مايك فغالي في لقاء مع قناة أو تي في اللبنانية, أن الاعتداء الاسرائيلي الاخير على سوريا, جاء تماما كما كان قد تنبأ به بشكل سريع و صغير.

وعند سؤال المذيعة له حول توقعاته القادمة, قال فغالي أننا سنرى قبعات زرقاء في سوريا ( في إشارة منه الى جنود حفظ سلام يتبعون للأمم المتحدة ), مستبعدا أي دور لقوات عربية في سوريا.

فيما قال فغالي أن نهاية الحرب العالمية الثالثة التي بدأت فعليا قبل 6 سنوات, ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة الا أنها لن تكون باردة, مرجحا تحولها الى ساخنة خلال أشهر أيار – حزيران – تموز – أب لتبدأ تهدأ في شهر أيلول, مفاجئا الجمهور بقوله: إنشاء الله في نهاية العام سننزل الى القدس !

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