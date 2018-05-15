سوريا: إرتفاع بدرجات الحرارة وفرصة لهطل زخات من المطر

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصباحية , توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الشرقية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي فوق المناطق الشرقية والبادية.

وكالات

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