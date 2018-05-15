الخميس 17 آيار 2018 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الجمهورية العربية السورية

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الخميس 17 آيار 2018 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الجمهورية العربية السورية.

فيما قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن القاضي الشرعي الأول هو الوحيد الذي يقرر موعد شهر رمضان المبارك وليس أحد آخر, مستغربا اعلان إحدى القنوات السورية بأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان بغض النظر عن انتظار رأي المحكمة.

وطالب القاضي الشرعي الأول بدمشق قناة سما الفضائية احترام المرجعية الدينية في خبر إعلان أن غداً هو المتمم لشهر شعبان كما طالب وزير الإعلام بالإطلاع .

يذكر أن قناة سما الفضائية كانت قد أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك قبل أن يعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق عن ذلك.

كما أجمعت العديد من الدول العربية والإسلامية على أن يوم الخميس 17 أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاءت عمان في مقدمة المعلنين عن موعد حلول الشهر الكريم إذ قالت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان إن يوم الخميس 17 مايو / أيار الجاري هو غرة شهر رمضان 1439 في السلطنة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في المملكة، وبذلك بكون غدا الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وتعتزم المحكمة العليا السعودية عقد جلسة خاصة تنتظر فيها ما يردها من إبلاغ عن رؤية هلال رمضان من عدمها وإصدار ما يثبت لديها.وفي إيران أعلن عضو لجنة الاستهلال بمكتب قائد الثورة الاسلامية ان يوم بعد غد الخميس سيكون أول شهر رمضان المبارك في ايران.

وانضمت إلى هذه الدول كل من ماليزيا وأستراليا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكالات – أوقات الشام

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