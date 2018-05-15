بالفيديو: سوريا تميط اللثام عن “الغول الصاروخي”.. أقوى راجمة من صنع سوري

أميط اللثام بشكل كامل عن أقوى راجمة صواريخ من صنع سوري.

ويتبين من الفيديو المنشور على موقع اليوتيوب أن راجمة الصواريخ المسماة بـ”جولان 1000″ (Golan 1000) والتي يصفها الخبراء العسكريون بـ”الغول الصاروخي” تم تركيبها على شاسيه الدبابة التي صُنعت خصيصا لتعليم الجنود قيادة الدبابة “تي-72”.

ويتيح هذه الآلية التي تحاكي دبابة “تي-72” الحفاظ على العمر المفترض للدبابة عبر تجنب استخدامها لأغراض غير قتالية. ووفق المعلومات المتوفرة فإن هذه الآليات لا تستخدم في سوريا لغرض التدريب فقط، بل تستخدم أيضا كآلة جرّارة لإخلاء الآليات الثقيلة المعطوبة.

ويتبين من نفس الفيديو أنه يمكن لمشغِّل الراجمة أن يقوم بتصويب صواريخها نحو الهدف من المخبأُ.

يُذكر أن راجمة الصواريخ التي نجح السوريون بإبداعها تخطف إعجاب الخبراء العسكريين الأجانب.

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