مسروقات كنيس جوبر تباع في تركيا !!

ألقت سلطات الأمن التركية القبض على أربعة سوريين وتركي بحوزتهم نسختين قديمتين من التوراة يعود عمرهما لما قبل الميلاد، منقوشتين على جلد غزال ومطرزتين بالذهب وأحجار من الزمرد والياقوت في ولاية بلجيك شمال غربي تركيا.

وذلك أثناء محاولة بيعهما بـ 8 ملايين ليرة تركية (قرابة مليوني دولار)، وأظهرت التحقيقات أن ثلاثة من الموقوفين يتبعون لفصيل (فيلق الرحمن) الإرهابي الذي خرج من الغوطة الشرقية مؤخراً، كما ظهر أثناء التحقيق كما ذكرت صحيفة تركية أن مصدر الأثار من كنيس “إيلياهو هنافي” ( إيليا النبي – إلياس ) في حي جوبر الدمشقي التي تعتبر أقدم كنيس لليهود في العالم.

وبعد التحقيقات تبين بأن المدعو عبد الناصر شمير قائد (فيلق الرحمن) الإرهابي قام بسرقة آثار ومخطوطات يهودية قديمة من كنيس حي جوبر الدمشي التي لا تقدر بثمن ونقلها من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري.

ونقلت وكالة رويترز عن «مسؤولي الطائفة اليهودية في سوريا»، تأكيدهم لتعرض الكنيس لأعمال النهب والسرقة من قبل فصيل (فيلق الرحمن)، موضحة إن من بين المسروقات «ثريات وإيقونات ذهبية» إضافة لسرقة آلاف المخطوطات التي لا تقدر بثمن من المعبد حيث أن معظمها بما فيها كتب التوراة المحفوظة في خزانات من الفضة.

يشار إلى أن كنيس الخضر واحد من أقدم المعابد اليهودية في العالم، حيث تم بناءه قبل 2000 عام في حي “جوبر”، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

المصدر: المغترب السوري

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