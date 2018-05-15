تطوير إمكانيات بطاريات “إس-75” السورية لتدمير الأهداف الجوية

قامت سوريا بتطوير مجموعات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-75”.

وكشفت صور منشورة على شبكة الإنترنت أن العملية التطويرية تضمنت تزويدها بكاميرات التحسس الحراري.

وكانت النتيجة أنه بات بإمكان بطاريات “إس-75” السورية أن تدمر الأهداف الجوية من دون أن تكشف عن وجودها.

كما أصبح بإمكانها أن تكتشف الطائرات والصواريخ المعادية بالليل وفي الظروف الجوية الرديئة وفي ظروف التشويش المكثف.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً صاروخياً على أهداف “إيرانية”، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، في سوريا يوم 10 مايو/أيار.

وحسب الجيش الإسرائيلي فإن الهجوم شمل وسائط الدفاع الجوي السورية “إس-75″ و”إس-200″ و”بوك-إم2أ” و”بانتسير-إس1″.

وقيل في روايات غير رسمية إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير مجموعة “بانتسير-إس1” ورادار تابع لمجموعة “إس-200”. إلا أنه لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسمياً حتى الآن.

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