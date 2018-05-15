تقدّم متواصل للجيش وقطع محاور تحرك إرهابيي داعش في الحجر الأسود

يواصل الجيش العربي السوري التقدم في حي الحجر الأسود، حيث يخوض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش الذي بات محاصراً في محاور ضيّقة ما رفع وتيرة الاشتباكات في الحي.

وتقدّمت وحدات الجيش في حي الحجر الأسود أمس، انطلاقاً من مواقعها التي سيطرت عليها الأحد بعد تأمينها، باتجاه بؤر الإرهابيين في شارع دير ياسين على أطراف الحي من الجهة الشمالية وأحكمت خلالها سيطرتها على بعض الأبنية السكنية.

حيث نتج عن هذا التقدم الجديد قطع المزيد من محاور تحرك الإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد من بينهم عدد من القناصة، الذين اتخذوا من الأبنية السكنية أوكاراً لهم لاستهداف وحدات الجيش المتقدمة.

فيما كثّف سلاحي الجو والمدفعية بالجيش ضرباتهما على الأوكار والخنادق والأنفاق التي يتحصن فيها الإرهابيون شمال حي الحجر الأسود ومحيطه، ما أسفر عن تدمير العديد منها والقضاء على من بداخلها.

ووسع الجيش السوري خلال الأيام الماضية نطاق سيطرته فى الحجر الأسود، لتشمل دوار البلدية أو ما يعرف بدوار (أبو هايل) وعدة كتل أبنية والوصول إلى تقاطع حى الجزيرة الرئيسي بعد تأمين مبنى الناحية وشركة الكهرباء والقضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش.

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