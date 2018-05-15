ما هي الإمكانيات المحلية لإعادة إعمار سوريا؟

قال محافظ “مصرف سوريا المركزي” حازم قرفول، بأن الإمكانيات المتوفرة حاليا لا تسهم سوى بـ 10% من إعادة إعمار سوريا.

وأضاف قرفول في كلمة له أثناء ندوة عقدها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، إن المفتاح الأساسي للتنمية هو تحديد شكل الاقتصاد السوري، مشيرا إلى مدى الحاجة الملحة لقطاع خاص قوي، وأن الطريق إلى تحسين مستوى المعيشة لا يتأتى بحزمة قوانين وسياسات اقتصادية فحسب، بل هو حصيلة تراكمية.

واقترح الاقتصادي السوري مدين في ورقته البحثية التي التئم مشاركو الندوة لمناقشتها، مجموعة بدائل لتحسين معيشة السوريين على المدى القصير والبعيد، كان أبرزها زيادة الرواتب والأجور، وضرب الفساد، ومنع الاحتكار، وضبط الاستيراد، وفتح باب الإقراض، وإعادة النظر بالنظام الضريبي برمته.

وفي هذا السياق، قدرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمارها، فيما ذكر تقرير صدر عن “البنك الدولي” العام 2017، أن خسائر سوريا الاقتصادية جراء الاقتتال الداخلي الدائر منذ 2011 تقارب 226 مليار دولار.

المصدر: “الوطن السورية”

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