فيسبوك تعلق 200 تطبيق في مراجعة شاملة للخصوصية

علقت شركة فيسبوك حتى الآن نحو 200 تطبيق في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا.

وقال إيمي أرتشيبونج، نائب رئيس فيسبوك لشراكات المنتجات، إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن احتمال حدوث أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، التحقيق في 21 مارس/آذار، وذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي أتيح لها الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن تقلص الشركة إمكانية حصولها على بيانات كثيرة اعتبارا من عام 2014.

رويترز

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