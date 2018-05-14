إنستغرام يطلق ميزة جديدة للتفاعل

أطلقت منصة إنستغرام ملصق شريط الرموز التعبيرية كطريقة ممتعة للتفاعل مع الأصدقاء على التطبيق، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية طرح الأسئلة للتعرف على شعور المتابعين حول أمر ما، مثل رأيهم في أغنية جديدة لأحد الفنانين أو️ كيف يفضلون طعامهم.

وعند استعمال المستخدمين الرمز التعبيري في سؤالهم يمكنهم إضافة شريط الرموز التعبيرية، الذي يُساعد من يجيب عن السؤال تفهم الأسلوب والإجابة وفقًا للرموز التعبيرية المضافة.

ويمكن للمستخدمين إضافة شريط الرموز التعبيرية إلى قصص إنستغرام الخاصة بهم بعد التقاط صورة أو فيديو، كما يتمكنون من وضعه في المكان الذي يريدون كتابة سؤالهم فيه، بعدها يستطيعون تحديد الرمز التعبيري الذي يطابق السؤال، وكما هو الحال مع ملصق استطلاع الرأي سيتمكن كل من الأصدقاء والمتابعين من الإجابة والرد على المنشور فور نشره.

وعند مشاهدة شريط الرموز التعبيرية في الستوري، ما على المستخدمين سوى سحب الرمز التعبيري إلى اليمين أو اليسار، بعدها يمكنهم معرفة المتوسط الحالي للأجوبة، وتتيح أيضًا هذه الميزة تسهيل عملية التواصل وتقديم الآراء عبر المنصة، كما تتوفر التحديثات كجزء من إصدار 44 من إنستغرام في متجر آب ستور وغوغل بلاي.

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