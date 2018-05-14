7 تطبيقات في موبايل زوجك تكشف خيانته!

تلعب تطبيقات الهاتف المحمول دورا هاما في كشف الاهتمامات الشخصية لكل فرد، فمثلا نجد برامج الصحة على تليفونات الأطباء والكتب للمهتمين بالقراءة، وكذلك نجد مجموعة من التطبيقات الخاصة التي تخفى الصور والمحادثات على تليفونات الأزواج الذين تربطهم علاقات غير سوية بسيدات غير زوجاتهم يمكن من خلالها اكتشاف الخيانة الزوجية.

يقول هشام حلمى أخصائى البرمجيات إن التطبيقات المثبتة في جهاز الموبايل تعد انعكاسا لشخصية صاحب التليفون واهتماماته ولوحظ في الفترة الأخيرة اهتمام بعض الرجال بتثبيت البرامج التي تخفى الأسرار، كالمحادثات والصور والرسائل، بالإضافة إلى تطبيقات التشويش، وهى في الغالب برامج يحرص عليها كل الأزواج الذين تربطهم علاقات عاطفية بسيدات أخريات غير زوجاتهم وهى حزمة من البرامج اشتهرت مؤخرا باسم تطبيقات الخيانة الزوجية: هي كالتالي:-

1- برامج حذف المراسلات:

وهذه البرامج تقوم بحذف كافة المراسلات دفعة واحدة، فإذا كان الزوج يقوم بهز الهاتف قبل إعطائه لزوجته أو يقوم بإدخال رموز بحجة فتح قفل الشاشة، فهذا يعنى أن هاتفه يحتوى على واحد من البرامج التي تتيح حذف الرسائل النصية على الفور عن طريق هزة سريعة للهاتف أو إدخال كلمة مرور معينة، ولا يظهر ذلك على قائمة التطبيقات بشكل مباشر.

2- برنامج Calculator Pro:

وهذا البرنامج مصمم على شكل آلة حاسبة ويقوم بإخفاء الرسائل والمحادثات والصور سريعا.

3. Private Message:

يعتبر من أسهل البرامج التي تتيح إخفاء جميع المحادثات بمنتهى السهولة واليسر، وكذلك سجلات المكالمات.

4- برامج المواعدة النصية:

من التطبيقات التي تتيح التعارف عن طريق الإنترنت، وتسمح بالعثور على رفيقة أو صديقة مفضلة وتعمل هذه البرامج باستخدام نظام تحديد الموقع لكي تتيح للمستخدمين التعارف على أشخاص جدد من حولهم.مثل برنامج ( Tinder، Badoo، Jaumo).

5- برامج المواعدة المرئية:

نوع من برامج التعارف، ولكنها تتخطى حاجز الكتابة النصية إلى التعارف باستخدام الكاميرا المدمجة في الهاتف، ومن أشهر تلك البرامج على الإطلاق(( AZAR ))، والذي تكمن خطورته في أنه يمكن مستخدمه من الالتقاء بالعديد من المستخدمين وجهًا لوجه عن طريق كاميرا الهاتف.

6- برامج إخفاء الضجيج أو افتعاله:

وتعمل على إلغاء الضجيج في خلفية المتكلم، كما يمكنها أيضا خلق ضوضاء توحي للمستمع بوجود عذر في الاتصال أو الانقطاع في الشبكة، أو صعوبة الحديث، وبالتالى تمكن المتكلم من اخفاء حالة المكان المتواجد فيه ومن ضمن هذه التطبيقات، واشهرها هي: Background Noise Cancellation) – Noise Reduction Recorder).

7- برامج إخفاء الصور:

وتشمل برامج مثل Hide Something)- Hide Pictures Safe – Gallery Lock)، وتعمل على إخفاء كافة الصور والمقاطع الخاصة دفعة واحدة على أن تظهر فقط الصور غير المهمة.

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