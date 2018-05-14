تصنيف عالمي : ما هي أفضل 10 بلدان للهجرة في العالم ؟

تصنيف عالمي : ما هي أفضل 10 بلدان للهجرة في العالم ؟

بحسب وضع الاستقرار المالي والمساواة في الدخل وسوق العمل وسياسات الهجرة، وحتى الانطباعات العالمية، فإن السويد على رأس قائمة الدول الأفضل للمهاجرين، لتتوج بلقب “الملاذ” للساعين لحياة أفضل من تلك التي يعيشونها في أوطانهم.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية، حسب معايير تصنيف US News and World Report العالمي الذي شمل استطلاع آراء 21 ألف شخص من شتى أرجاء العالم حول الأوضاع في 80 بلدا في 2017، تبعتها سويسرا.

وهذا ترتيب الدول الـ10 الأفضل للمهاجرين: السويد – كندا – سويسرا – أستراليا – ألمانيا – النرويج – الولايات المتحدة – النمسا – فنلندا – الدنمارك.

إقليميا، جاءت الإمارات في المرتبة الـ15، تبعتها قطر (23)، إسرائيل (28)، عمان (30)، السعودية (33)، البحرين (37)، تركيا (42)، لبنان (53)، المغرب (54)، الأردن (58)، مصر (64)، الجزائر (67)، وأخيرا إيران في المرتبة الـ69.

وتذيلت القائمة حسب الترتيب دول وسريلانكا والهند وبيرو وبورما وباكستان وغانا وتنزانيا وتونس وغواتيمالا وكينيا.

واستنادا إلى احصائيات وأرقام أصدرتها الأمم المتحدة في 2015، فإن الدول الأفضل للمهاجرين ليست بالضرورة الأكثر استقبالا لهم، إذ ظلت الولايات المتحدة متصدرة في هذا الصدد. هذه قائمة بالدول الأكثر استقبالاً للمهاجرين: الولايات المتحدة – ألمانيا – روسيا – السعودية – المملكة المتحدة – الإمارات – كندا – فرنسا – أستراليا – إسبانيا.

أما بالنسبة للدول الـ10 الأكثر تصديرا للمهاجرين، فاحتلت الهند وفق احصائيات البنك الدولي لعام 2015، المرتبة الأولى، تبعتها المكسيك ثم روسيا والصين وبنغلاديش وباكستان وأوكرانيا والفلبين وسوريا والمملكة المتحدة.

(alhurra)

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