صور غريبة.. سمكة تمتلك أسنانا بشرية!

عثر صيادون في ساحل ولاية كارولينا الجنوبية على سمكة غريبة الشكل تمتلك أسنانا بشرية، الأمر الذي دفع خبراء الحياة البرية في الولاية إلى نشر صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لمعرفة ما إذا كان الجمهور يعرف اسم هذه السمكة أم لا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الصورة حظيت بعدد كبير من التعليقات، وكتب أحد الأشخاص معلقا على الصورة: “لدى السمكة عدد من الأضراس والأسنان، لذا فهي قادرة على سحق الطعام كالإنسان”.

وخمن البعض أن السمكة من نوع يدعى “sheepshead”، ويبلغ طولها 89 سنتيمترا ووزنها 10 كيلو غرامات.

ولا أحد يعرف حتى الآن اسم هذه السمكة التي لديها أسنان قاسية وقصيرة وتحمل تشابها مدهشا بينها وبين الإنسان، لكن البعض أكد أن أسنانها تشبه أسنان الأغنام ويمكن العثور على هذا النوع من السمك على الخليج وسواحل المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.

روتانا

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