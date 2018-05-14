الموز الأحمر.. فاكهة نادرة جداً وفوائدها لا تحصى للصحة والجمال

يعتبر ​الموز​ أحد أشهر الفواكه، وهي فاكهةٌ صفراء اللون وطيبة المذاق، غير أن هناك انواعا اخرى من الموز تتميز بلونها الأحمر الغريب، ويعتبر هذا النوع من الموز من الأنواع النادرة جداً وذات المذاق الحلو.

فوائد ​الموز الأحمر​

وقاية جسم ​الإنسان​ من اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل هذا الموز بسبب غناه بالألياف على تسهيل الهضم وتليين الأمعاء، بالإضافة إلى علاج حالات انتفاخ البطن وعسر الهضم والإمساك.

تقليل فرص الإصابة ب​أمراض القلب​ و​السكري​.

وقاية جسم الإنسان من تشكل الحصى في الكلى.

وقاية جسم الإنسان من نمو وانتشار ​الخلايا السرطانية​.

نمو جسم الإنسان خاصةً وخصوصا ​الأطفال​ بسبب غنى الموز الأحمر بالكالسيوم.

الحفاظ على صحة البشرة ورونقها وحيويتها، بسبب غنى الموز الأحمر بالمواد المضادة للأكسدة، التي تقاوم التجاعيد والخطوط والترهلات التي تظهر على الوجه، فتجعل صاحبه يبدو أكبر من عمره.

خفض الوزن، بسبب احتواء الموز الأحمر على كميةٍ قليلةٍ من ​السعرات الحرارية​، التي تعمل على زيادة وزن الإنسان والدهون في جسمه، حيث يدخل هذا الموز في بعض الأنظمة والحميات الغذائية التي تهدف إلى ​إنقاص الوزن​، وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

منح الإنسان الشعور بالشبع لفتراتٍ طويلةٍ، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام لفترات.

تحسين جريان وتدفق الدم في جسم الإنسان.

تقوية مناعة جسم الإنسان، حيث تزيد مقاومته للأمراض المختلفة.

منح جسم الإنسان الطاقة والحيوية لإنجاز مختلف الأعمال والمهام.

علاج الحموضة والحرقة التي تتعرض لها المعدة في بعض الأوقات.

يعمل على علاج قشرة الرأس والحكة والاحمرار التي يسببها، كما يمنع تلف الشعر وتقصفه.

لعلاج الإجهاد والارهاق الذي يتعرض له جسم الإنسان، من خلال تناول موزةٍ حمراءَ واحدةٍ خلال اليوم.

للتخلص من غثيان الصباح المزعج وذلك بتناول موزةٍ حمراءَ واحدةٍ متوسطة الحجم على الريق.

تناول موزةٍ حمراءَ في اليوم يعمل على تقوية النظر، لأنه غني بالفيتامينات وخصوصا فيتامين أ المسؤول عن صحة البصر.

وصفة الموز الأحمر للوجه

يتم عمل هذا الماسك من خلال إحضار موزةٍ حمراءَ واحدةٍ متوسطة الحجم، وإضافة ملعقةٍ صغيرةٍ من العسل الطبيعي إليها، بالإضافة إلى ملعقةٍ صغيرةٍ من عصير الليمون الحامض وخلط المكونات جيداً، ثم توضع هذه المكونات على الوجه والرقبة، حيث يتم توزيعها جيداً لتغطي كامل الوجه، وينصح بتركها عليهما لما يقارب العشرين دقيقةٍ أو أكثر بقليل، ثم غسل الوجه والرقبة بماءٍ دافئ، وينصح بعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد، للحصول على النتائج الفعالة، حيث يصبح الوجه أكثر إشراقاً وطبيعيةً وحيوية.

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