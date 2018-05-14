فوائد لا تحصى لـ بذور القرع.. تعرف اليها!

رغم أنها بذور صغيرة، إلا أن قيمة بذور القرع الغذائية العالية، سوف تحفزك على جعلها جزءاً من نظامك الغذائي بالتأكيد!

تعرف الى فوائد بذور القرع الرائعة:

تقوي القلب: يحتوي ربع كوب من بذور اليقطين على ما يقرب من نصف الكمية الموصى بها يوميا من المغنسيوم التي لا غنى عنها لصيانة وتقوية القلب.

كما تساعد على السيطرة على ضغط الدم ومنع التوقف المفاجئ للقلب، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

تقوي جهاز المناعة: البذور مصدر غني بالزنك، وبذور اليقطين تساعد على تنظيم الجهاز المناعي وتقلل من خطر حدوث الالتهابات الفيروسية مثل البرد والانفلونزا ، والتعب المزمن، والاكتئاب، وغيرها.

تحافظ على صحة البروستاتا: منذ عصور، اعتبرت بذور اليقطين غذاء طبيعي هام لصحة الرجل.

نظرا لارتفاع محتواها من الزنك، وهذا امر هام لصحة البروستاتا (حيث توجدت بأعلى التركيزات في الجسم)، وتشير البحوث إلى أن بذور اليقطين و زيت بذور اليقطين يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في دعم صحة البروستاتا.

وكذلك علاج تضخم البروستاتا الحميدة أو تضخم البروستاتا.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري: وفقا للبحوث، تساعد بذور اليقطين في تحسين تنظيم الأنسولين، وبالتالي منع مضاعفات السكري من خلال خفض الإجهاد التأكسدي .

تنظم النوم: تناول بذور اليقطين قبل ساعات قليلة من النوم، بالاضافة إلى قطعة صغيرة من الفاكهة، وهي مفيدة خاصة لأنها توفر لجسمك التربتوفان اللازم لإنتاج الميلاتونين و السيروتونين الذي يعزز النوم.

﻿