لأسنان بيضاء وخالية من التسوّس.. استبدلوا معجون الأسنان بهذا الخليط الطبيعي

تقول بعض الدراسات أن نظافة الفم والأسنان تؤثر بشكل كبير على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والمخ، وذلك لأن البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة تسبب أزمات قلبية، وسكتة دماغية، وارتفاع ضغط الدم، والولادة المبكرة، وأورام الكلى والبنكرياس، والتهابات المفاصل والعيون.

5 نصائح لحماية أسنانك من التسوس

وأظهرت الدراسات الحديثة أن زيت جوز الهند من الممكن استخدامه كبديل لمعجون الأسنان الذي يحتوي على مواد كيمياوية ضارة. وتقول هذه الدراسات وفقا لما نشر موقع العربية نت إن زيت جوز الهند يعتبر الأفضل من بين الكثير من الزيوت الطبيعية الأخرى للعناية بالأسنان، فهو يعمل كمضاد للبكتيريا فيمنعها من التكاثر داخل الفم، كما يساعد على الحماية من تسوس الأسنان الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض بالفم.

كما يعتبر من الزيوت التي تتميز بقدرتها على محاربة عدوى البكتيريا، وهو خالٍ من المواد الكيمياوية الضارة التي توجد في معجون الأسنان المصنع. وإليكم فيما يلي طريقة إعداد معجون أسنان طبيعي في المنزل باستخدام زيت جوز الهند، حسب ما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة.

الطريقة:

خلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع من 2 إلى 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم

15 إلى 30 قطرة من زيت الليمون أو النعناع

وبعد مزج هذه المكونات جيدا، توضع في وعاء زجاجي حتى تبرد

ومن ثم تستخدم بشكل طبيعي كالمعجون تماماً، مع الحرص على الاحتفاظ بالوعاء محكم الإغلاق بعد كل استخدام.

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