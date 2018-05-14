سرب من الطائرات العراقية ينفذ ضربة عسكرية داخل الاراضي السورية تقصم ظهر داعش

نفذت طائرات F16 عراقية، اليوم الاثنين، عملية قصف جوي داخل الأراضي السورية دمرت خلالها مقر قيادة ودعم لوجستي تابعة لتنظيم “داعش”، وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الاراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل”.

وأضاف البيان أن “هذه الضربات الجوية الدقيقة تأتي وفقاً لمعلومات استخباراتية مؤكدة وجهود الخلية الجوية لقيادة العمليات المشتركة في هذه العملية”، مشيرة إلى أنها ستعلن التفاصيل والنتائج لاحقا.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق عن أن تنسيقاً يجري بين القوات العراقية وبين الاستخبارات السورية ، لبدء عملية عسكرية في الجيب الواقع للتنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والمؤلف من قرى وبلدات هجين وأبو الحسن والشعفة والباغوز ومزارعهما، لإنهاء وجود التنظيم في المنطقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحضيرات مستمرة لعملية عسكرية واسعة في الجيب الأخير المتبقي لتنظيم داعش شرق نهر الفرات، لا تزال مستمرة.

وكالات

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