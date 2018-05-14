استشهاد قيادي من قوات “لواء القدس” في معارك الحجر الأسود

استشهد أحد قيادي قوات “لواء القدس الفلسطيني” ، أمس الأحد، خلال قتاله إلى جانب الجيش السوري ضد تنظيم “داعش” جنوب العاصمة دمشق.

ونعت قوات “لواء القدس الفلسطيني” على صفحتها على فيسبوك استشهاد القيادي العسكري في اللواء ” عمر طاهر أبو درويش ” خلال معارك الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق،مضيفة أنه من مواليد 1985 وسكان مخيم الحسينية في العاصمة دمشق.

وارتفع عدد العسكريين الفلسطينيين الذين استشهدواا منذ بدء الحملة العسكرية للجيش السوري يوم 19/ 4/ 2018 على تنظيم داعش الارهابي في مخيم اليرموك والحجر الأسود إلى 25 شهيداً.

يذكر أن قوات لواء القدس الفلسطيني نعت، أمس الأحد، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك استشهاد 8 عناصر تابعين لها في أحد محاور حي الحجر الأسود.

هذا و يستمر الجيش السوري بعملياته العسكرية ضد داعش محرزا تقدما كبيرا و مسيطرا على عدة نقاط جديدة.

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