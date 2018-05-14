سوريا: أفضل جهاز تنشين في العالم يضمن نجاح دبابات “تي-72بي3”

شوهدت دبابات روسية من طراز “تي-72بي3” في سوريا للمرة الأولى في ابريل/نيسان 2017. ثم أظهرت براعتها في شتى العمليات القتالية.

ويُرجع خبراء عسكريون سبب نجاح الدبابات من هذا الطراز في سوريا إلى تزويدها بأفضل جهاز تنشين رقمي في العالم يدعى “سوسنا” (الصَنَوْبَرَة) وهو من صنع بيلاروسي.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن جهاز “سوسنا” زاد قدرة الدبابة الروسية على تدمير الأهداف على اختلاف أنواعها باستخدام مدفعها ومدفعها الرشاش.

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