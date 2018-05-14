عمل بطولي أمني كبير بين المخابرات السورية و المخابرات العراقية

أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية عبد الباري زيباري الأحد، إلى تكثيف التعاون الاستخباراتي بين العراق وسوريا خلال الفترة الماضية.

وقال زيباري في تصريح لـ”المعلومة” إن “الأجهزة الاستخبارية العراقية كثفت من تعاونها مع المخابرات السورية خلال الأشهر الماضية”، مضيفا أن “ذلك التعاون أثمر بتصفية واعتقال العشرات من قادة الخط الأول في “داعش” على الحدود السورية العراقية”.

وأشار زيباري إلى أن أي تعاون استخباراتي أو عسكري بين البلدين سينعكس إيجابا على أمن العراق واستقرار الوضع الأمني الداخلي ومنع تسلل الدواعش ووصولهم إلى الحدود العراقية.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بغداد، قد أعلنت الجمعة عن اعتقال خمسة من قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي داخل الأراضي السورية في عملية وصفتها بـالنوعية.

المصدر: “المعلومة”

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