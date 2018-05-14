توقعات جديدة للفلكي علي العيس عن سوريا و اللاجئين
توقعات جديدة للفلكي علي العيس عن سوريا و اللاجئين
- العالم مقبل على متغيرات كبيرة وفيها الاعيب سياسية مدهشة واحدة من تلك المتغيرات عودة الحرب الباردة الروس سيستنفرون قوتهم قريبا في مواقف تستوقف الغرب قد نشهد هدنة بسبب المتغيرات الكبيرة .
- بريطانيا تذهب بعيدا عن اوربا لشرق اسيا باحثة عن امنها الاقتصادي تاركة الفرنسيين والالمان يتحملون فلول وذيول الارهاب وتحمل تبعات مالية للدول الضعيفة
- اللاجئين وضعهم سيكون صعب في ضل القادم .
- الصين تتحرك ببطء لكنها ستعلن عن نظام يعزز قدراتها الاقتصادية .
- اليابان وكوريا الجنوبية سيكون وضعهم صعب وعليهم ان يدفعوا فواتير حمايتهم
- سوريا ستكون نقطة ارتكاز عالمية
- ترامب قد يعتذر عن الاستمرار في حكمه
- امريكا ستواجه صعوبات ومشاكل يصعب تخطيها بفترة قصيرة
- الخليج يترنح ومن الصعب اعادة بوصلة مجلس التعاون لعهدها
- مصر عليها ان تتماسك وتصمد فما ينتظرها لايزال صعب من تحديات امنية واقتصادية .
- العراق الحكومة في مواجهة المفسدين بدأت المعركة وسيكون رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر وقاسم الاعرجي وجهاز مكافحة الارهاب المتصدين لهذه المعركة
- تركيا قد تدخل في حرب غير متوقعة
- ايران تعلن عن تحديها الكبير لمواجهة اي خطر يهدد أمنها علنا
- السعودية تبدي استعدادها للتهدئة والانسحاب من اليمن
- قطر تمر بمرحلة التغير السياسي
- رحيل زعماء او تنحيتهم عن اماكنهم تبديل اساليب السياسة في الفترة القادمة
- تبدل ملحوظ للمناخ