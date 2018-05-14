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توقعات جديدة للفلكي علي العيس عن سوريا و اللاجئين

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توقعات جديدة للفلكي علي العيس عن سوريا و اللاجئين

  • العالم مقبل على متغيرات كبيرة وفيها الاعيب سياسية مدهشة واحدة من تلك المتغيرات عودة الحرب الباردة الروس سيستنفرون قوتهم قريبا في مواقف تستوقف الغرب قد نشهد هدنة بسبب المتغيرات الكبيرة .
  • بريطانيا تذهب بعيدا عن اوربا لشرق اسيا باحثة عن امنها الاقتصادي تاركة الفرنسيين والالمان يتحملون فلول وذيول الارهاب وتحمل تبعات مالية للدول الضعيفة
  • اللاجئين وضعهم سيكون صعب في ضل القادم .
  • الصين تتحرك ببطء لكنها ستعلن عن نظام يعزز قدراتها الاقتصادية .
  • اليابان وكوريا الجنوبية سيكون وضعهم صعب وعليهم ان يدفعوا فواتير حمايتهم
  • سوريا ستكون نقطة ارتكاز عالمية
  • ترامب قد يعتذر عن الاستمرار في حكمه
  • امريكا ستواجه صعوبات ومشاكل يصعب تخطيها بفترة قصيرة
  • الخليج يترنح ومن الصعب اعادة بوصلة مجلس التعاون لعهدها
  • مصر عليها ان تتماسك وتصمد فما ينتظرها لايزال صعب من تحديات امنية واقتصادية .
  • العراق الحكومة في مواجهة المفسدين بدأت المعركة وسيكون رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر وقاسم الاعرجي وجهاز مكافحة الارهاب المتصدين لهذه المعركة
  • تركيا قد تدخل في حرب غير متوقعة
  • ايران تعلن عن تحديها الكبير لمواجهة اي خطر يهدد أمنها علنا
  • السعودية تبدي استعدادها للتهدئة والانسحاب من اليمن
  • قطر تمر بمرحلة التغير السياسي
  • رحيل زعماء او تنحيتهم عن اماكنهم تبديل اساليب السياسة في الفترة القادمة
  • تبدل ملحوظ للمناخ
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