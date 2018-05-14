رفع الراتب التقاعدي للمحامين.. وإدراج سنوات الخدمة العسكرية ضمن الممارسة

كشف نقيب المحامين نزار علي السكيف أن المؤتمر العام لنقابة المحامين صادق على قرار زيادة الرواتب للمحامين المتقاعدين 10 بالمئة ليصبح 38 ألفاً لمن تم نحو 30 سنة خدمة، كاشفا أنه تم منح عفو لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016.

السكيف وفي تصريح نقلته صحيفة الوطن، أوضح أن المؤتمر حدد مهلة للمحامين الذين لم يثبتوا الممارسة حتى نهاية العام الحالي لتثبيت السنوات المشار إليها، مؤكداً الانتهاء من مشروع قانون التقاعد بعد دراسته من لجنة مشتركة بين قضاة ومحامين، موضحا أنه تضمن أن خدمة العسكري التي قضاها في الجيش تم اعتبارها ممارسة فعلية لمهنة المحاماة وتحسب له عند التقاعد.

وأضاف السكيف: هناك فروع مثل اللاذقية وطرطوس أبدت رغبتها في تسديد الرسوم السنوية عن المحامين الذين التحقوا في الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، معرباً عن أمله أن تحذو الفروع الأخرى هذا المنهج حسب إمكانيات صناديقهم ومقدرتهم وهذا الأمر يقدره الفرع.

وفيما يتعلق بموضوع المحامين المحاصرين أكد السكيف أن كل محام محاصر ولم يشارك في أي أعمال إرهابية ولم ينشق عن ثقافة النقابة لم يتم التخلي عنه وسيتم الوقوف إلى جانبه، قائلاً: “سيتم دراسة كل حالة على حدى”.

وأشار السكيف إلى أن اللجنة المشكلة لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة أنجزت أعمالها كاملاً، مؤكداً أن موقف وزير العدل هشام الشعار موضوعي جداً من هذا القانون ولم يتدخل في أعمال اللجنة بل بالعكس شجع على كل ما تريده نقابة المحامين.

وأكد السكيف أن المؤتمر لم يسكت عن أي وكالة مزورة وأن أعضاءه أعلنوا وقوفهم بوجه كل محام ارتكب أو ساهم في أعمال التزوير باعتبار أنهم يسيئون إلى مهنة المحاماة وعراقتها وخصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي يستوجب أن يكون المحامي أكثر انضباطاً لأنه يساعد ويساهم في البنية الاجتماعية السورية، ومضيفاً: هؤلاء ليسوا منا.

ورأى السكيف أن علاقة النقابة مع الوزارة جيدة، مؤكدا أن وزير العدل هشام الشعار وعد بتفعيل اللجنة الخاصة بمعالجة مشاكل المحامين والقضاة.

وأكد السكيف أن النقابة سيكون لها دور فعال في مرحلة إعادة الإعمار مادياً ومعنوياً واجتماعياً، مشيرا إلى أن أعضاء المؤتمر أكدوا أن الاهتمام بالشأن الثقافي والاجتماعي يجب أن يكون من أولويات عمل فروع النقابة.

وأضاف السكيف: العبء الأكبر يقع على عاتق فروع النقابة في المحافظات والجميع أعلن تحمله للمسؤوليات الوطنية التي في النتيجة تدعم البنية الاجتماعية والموقف السياسي في سورية.

وأشار السكيف إلى أن المؤتمر الذي عقدته النقابة نهاية الأسبوع الماضي ناجح وأن مشاركة وزارة العدل المتمثلة بوزيرها ومعاونيه كانت ناجحة، مشيرا إلى أن أعضاء المؤتمر أكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة والجيش.

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