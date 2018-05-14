أسعار الدولار واليورو مقابل الليرة السورية.. والليرة تسجل تراجعاً لهذه الأسباب؟

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية، حيث بلغ سعر صرف الدولار (وسطياً) حوالي 443 ليرة سورية، ليقترب مع نهاية تعاملات الأسبوع من حاجز 450 ليرة سورية.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ”مركز دمشق للأبحاث مداد” فإن يعود التراجع إلى تأثر السوق بعدوان الكيان الإسرائيلي على سورية والرد من جانب الجيش العربي السوري بضربات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلة.

إضافة إلى تفشي شائعة إصدار مصرف سورية المركزي فئة عملة جديدة بقيمة 5000 ليرة سورية، وسط استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في السوق العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تراجعت الليرة السورية قليلاً خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث ارتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 531 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.19%.

بينما تحسنت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.95%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 517.62 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 522.59 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

بزنس 2 بزنس

﻿