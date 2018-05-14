تموين دمشق تصدر نشرة مخفضة للحلويات الشرقية

أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، نشرة جديدة لأسعار الحلويات المصنعة بالسمن الحيواني، خفّضت بموجبها الأسعار بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح مدير دائرة الأسعار بالمديرية محمد بردان لـ”الاقتصادي”، أن انخفاض أسعار الفستق الحلبي والسمنة والسكر أدى لإصدار نشرة جديدة اعتمدت بعد دراسة للكلف بالتعاون مع “الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات”، التي وافقت على التسعيرة وبالتالي على جميع المحلات التقيد بها.

وحول وجود بعض المحلات المعروفة تبيع بأسعار أعلى بكثير من النشرة، بيّن أن هناك نوعية من الحلويات هي الاكسترا تزيد نسبة الفستق فيها عن 50% لا تدخل ضمن النشرة، وتخضع لتقديم بيان كلفة من مصنعيها وتصدر بناء عليه تسعيرة خاصة لكل محل.

وحدّدت النشرة، أسعار الحلويات بالسمن الحيواني النوع الأول، حيث بلغ سعر كيلو المبرومة بالسمن الحيواني التي تحوي نسبة 25% من الفستق العجمي بـ7,000 ليرة، والآسية بالسمن الحيواني بنسبة 20% فستق عجمي بسعر 5,500 ليرة للكيلو.

وتم تسعير كيلو كل من البللورية والكول وشكور والبقلاوة والبللورية بالسمن الحيواني بفستق عجمي 20% بـ5,500 ليرة، أما سعر كيلو عش البلبل بالسمن الحيواني بنسبة 20% فستق العجمي فحدّدته النشرة بـ4,000 ليرة.

في حين، حدّدت نشرة المديرية سعر كيلو العجوة والغريبة بالسمن الحيواني بـ2,300 ليرة، وسعر كيلو البرازق بنسبة سمسم 20% بـ2,300 ليرة، وسعر كيلو المعمول بالسمن الحيواني بنسبة فستق 25% 5,000 ليرة، والمعمول بالجوز بالسمن الحيواني 4,000 ليرة.

ومن خلال رصد أسعار الحلويات الاكسترا لدى عدد من المحلات المعروفة، تبين أن سعر كيلو الحلويات الشرقية بالفستق الحلبي يتراوح ما بين 11,000 إلى 13,000 ليرة، وسعر كيلو المعمول بالفستق من 6,000 إلى 7,000 ليرة.

وأدى الارتفاع الكبير لأسعار الحلويات الشرقية إلى عزوف المواطنين عن شرائها وحتى في فترة الأعياد، وكان التوجه من قبل المحلات إلى إدخال مكسرات بديلة عن الفستق كالكاجو وفستق العبيد، لخفض السعر وجعله يناسب القوة الشرائية للمواطنين.

الاقتصادي

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