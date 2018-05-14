المايونيز يتسبب بتسمم 110 أشخاص في سوريا

وصلت حالات التسمم لمشفى القامشلي خلال اليومين الماضيين إلى 110 حالات، وأوضح الدكتور عمر العاكوب مدير الهيئة العامة المشفى القامشلي أن سبب التسمم في الحالات التي راجعت المشفى تعود إلى تناول أطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري، لافتاً إلى أن أغلبية مراجعي قسم الإسعاف كانوا يعانون من الإقياء والإسهال، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة قبل مغادرتهم المشفى.

وبيّن أغناطيوس كسبو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السبب الرئيسي لحالات التسمم الغذائي تناول مادة المايونيز المستخدم في الوجبات السريعة التي تقدم في عدد من مطاعم مدينة القامشلي، حيث تبين استخدام مادة البيض الفاسد في تحضير مادة المايونيز.

المصدر: البعث

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